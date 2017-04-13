Süren'in kozu İmparator
Erken seçimin kaçınılmaz görüldüğü G.Saray’da yeniden başkanlığa hazırlanan Faruk Süren’in, Terim’i hocalık için ikna ettiği öne sürüldü.
F.Bahçe ile oynanacak maç yaklaşırken, yönetim muhaliflerinin de bu derbiden alınacak sonuca göre hareket planı hazırladıkları bildirildi. Buna göre derbinin kaybedilmesi halinde erken seçim kararı alınması için yönetime baskı yapılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu yöndeki öne çıkan kişi ise efsane başkan Faruk Süren... Ünal Aysal'dan mali, İnan Kıraç'tan da stratejik destek alan Süren'in en büyük kozunun ise Fatih Terim olacağı belirtildi. Terim'in, güçlü bir yönetim oluşturulması durumunda Süren'in "Takımın başına geç" teklifine 'Evet' diyeceği gelen bilgiler arasında.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Faruk Süren'in de Ali Dürüst, Ebru Köksaldı, Abdurrahim Albayrak, Mete Başol, Celal Gürcan, Atilla Donat gibi camianın önemli isimlerini ikna ettiği kulislerde konuşuluyor. Süren'e yakın kaynaklar da "Baskın seçim olursa transfer için zaman kalmaz" karşı çıkışları için "Faruk başkanın tüm hazırlıkları tamam" diyerek güven veriyorlar.
TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Faruk Süren'in de Ali Dürüst, Ebru Köksaldı, Abdurrahim Albayrak, Mete Başol, Celal Gürcan, Atilla Donat gibi camianın önemli isimlerini ikna ettiği kulislerde konuşuluyor. Süren'e yakın kaynaklar da "Baskın seçim olursa transfer için zaman kalmaz" karşı çıkışları için "Faruk başkanın tüm hazırlıkları tamam" diyerek güven veriyorlar.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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