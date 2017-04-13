Riekerink’ten salvolar

Sessizliğini bozan Hollandalı hoca, yönetimi yerden yere vurdu.

G.Saray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Riekerink, Fox Sports'ta "Kees'in Masası" isimli programa konuk oldu. Yönetimin kendisine verdiği sözleri tutmadığını anlatan Hollandalı hocanın açıklamalarından bazıları şöyle:



-Hollanda'dan beraber çalışabileceğim bir yardımcı istedim. Hep 'tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile...

-Bana "FFP kurallarından sıkıntı yaşıyoruz" dediler. Ben de mümkünse "İki oyuncunun alınmasını istiyorum" dedim. Soran olmadı.

-Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama... Sonra "Bir daha takımda olmayacak" denilen iki oyuncu da geri döndü!

-TV'lerdeki yorumcuları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" diyorlardı.

-Bir gün sportif direktör bana, "3'lü oynamakta yarar var" diye bir öneride bulundu. Ona espriyle "Benim kovdurmak istiyorsun sanırım " dedim. Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı.