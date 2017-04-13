Riekerink’ten salvolar
Sessizliğini bozan Hollandalı hoca, yönetimi yerden yere vurdu.
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Riekerink, Fox Sports'ta "Kees'in Masası" isimli programa konuk oldu. Yönetimin kendisine verdiği sözleri tutmadığını anlatan Hollandalı hocanın açıklamalarından bazıları şöyle:
-Hollanda'dan beraber çalışabileceğim bir yardımcı istedim. Hep 'tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile...
-Bana "FFP kurallarından sıkıntı yaşıyoruz" dediler. Ben de mümkünse "İki oyuncunun alınmasını istiyorum" dedim. Soran olmadı.
-Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama... Sonra "Bir daha takımda olmayacak" denilen iki oyuncu da geri döndü!
-TV'lerdeki yorumcuları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" diyorlardı.
-Bir gün sportif direktör bana, "3'lü oynamakta yarar var" diye bir öneride bulundu. Ona espriyle "Benim kovdurmak istiyorsun sanırım " dedim. Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı.
-Hollanda'dan beraber çalışabileceğim bir yardımcı istedim. Hep 'tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile...
-Bana "FFP kurallarından sıkıntı yaşıyoruz" dediler. Ben de mümkünse "İki oyuncunun alınmasını istiyorum" dedim. Soran olmadı.
-Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama... Sonra "Bir daha takımda olmayacak" denilen iki oyuncu da geri döndü!
-TV'lerdeki yorumcuları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" diyorlardı.
-Bir gün sportif direktör bana, "3'lü oynamakta yarar var" diye bir öneride bulundu. Ona espriyle "Benim kovdurmak istiyorsun sanırım " dedim. Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Riekerink’ten salvolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.