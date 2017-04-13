Özdoğan: Mutlaka seçime gidilmeli

Muhalefetin önemli ismi Ahmet Özdoğan, kulüpte değişimin yönetimden başlaması gerektiğini belirtip, "Dursun Özbek seçime gitmeli. Hatta seçime kendisi de girmeli" dedi.

Yaşadığı kötü gidişatın sebebinin istikrarsızlık olduğunu söyleyen Özdoğan, "İbra, yönetime olan güveni göstermez. taraftar, yönetime güvenmediğini söylüyor" diye konuştu.



'EMANETİ GERİ VER'

Özdoğan, yönetimin maddi başarı söylemlerine karşın ortada böyle bir şey olmadığını da ifade edip şöyle dedi: "Sayın başkan, emaneti genel kurula teslim etmeli. Başkanın Galatasaray'ı çok sevdiklerine inanıyorum. Ama taraftarla arası bozuldu. Taraftarı tekrar tribünlere çekmek için bunu yapmalı."



SERT DÜŞÜŞ

Başkan Özbek için yapılan eleştirilerden biri de takımın kadro değeri üzerine... Özbek koltuğa oturduğunda 177.7 milyon euro olan G.Saray'ın takım değeri bugün 113 milyon euro'ya düştü. Telles, Melo, Burak gibi yıldızların satılması ve sportif başarı sağlanamaması bu düşüşü hızlandırdı. 64 milyon euro'luk kayıp sarı-kırmızılı kulübü, ezeli rakipleri arasında da çok geriye bıraktı.