Özdoğan: Mutlaka seçime gidilmeli
Muhalefetin önemli ismi Ahmet Özdoğan, kulüpte değişimin yönetimden başlaması gerektiğini belirtip, "Dursun Özbek seçime gitmeli. Hatta seçime kendisi de girmeli" dedi.
Yaşadığı kötü gidişatın sebebinin istikrarsızlık olduğunu söyleyen Özdoğan, "İbra, yönetime olan güveni göstermez. taraftar, yönetime güvenmediğini söylüyor" diye konuştu.
'EMANETİ GERİ VER'
Özdoğan, yönetimin maddi başarı söylemlerine karşın ortada böyle bir şey olmadığını da ifade edip şöyle dedi: "Sayın başkan, emaneti genel kurula teslim etmeli. Başkanın Galatasaray'ı çok sevdiklerine inanıyorum. Ama taraftarla arası bozuldu. Taraftarı tekrar tribünlere çekmek için bunu yapmalı."
SERT DÜŞÜŞ
Başkan Özbek için yapılan eleştirilerden biri de takımın kadro değeri üzerine... Özbek koltuğa oturduğunda 177.7 milyon euro olan G.Saray'ın takım değeri bugün 113 milyon euro'ya düştü. Telles, Melo, Burak gibi yıldızların satılması ve sportif başarı sağlanamaması bu düşüşü hızlandırdı. 64 milyon euro'luk kayıp sarı-kırmızılı kulübü, ezeli rakipleri arasında da çok geriye bıraktı.
'EMANETİ GERİ VER'
Özdoğan, yönetimin maddi başarı söylemlerine karşın ortada böyle bir şey olmadığını da ifade edip şöyle dedi: "Sayın başkan, emaneti genel kurula teslim etmeli. Başkanın Galatasaray'ı çok sevdiklerine inanıyorum. Ama taraftarla arası bozuldu. Taraftarı tekrar tribünlere çekmek için bunu yapmalı."
SERT DÜŞÜŞ
Başkan Özbek için yapılan eleştirilerden biri de takımın kadro değeri üzerine... Özbek koltuğa oturduğunda 177.7 milyon euro olan G.Saray'ın takım değeri bugün 113 milyon euro'ya düştü. Telles, Melo, Burak gibi yıldızların satılması ve sportif başarı sağlanamaması bu düşüşü hızlandırdı. 64 milyon euro'luk kayıp sarı-kırmızılı kulübü, ezeli rakipleri arasında da çok geriye bıraktı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
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boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
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Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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