Oynattım da ne oldu!









Tudor topa tutulurken, Hırvat hoca tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını açıkladı. Yardımcılarıyla beraber 4-0 kaybettikleri maçın analinizi yapan Sneijder ve Podolski'yi neden oynatmadığımı soruyor... Ancak varlıkları olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu. Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrasındatopa tutulurken, Hırvat hoca tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını açıkladı. Yardımcılarıyla beraber 4-0 kaybettikleri maçın analinizi yapan Tudor , "Herkesveneden oynatmadığımı soruyor... Ancak Galatasaray bu sezon Başakşehir'e ilk kez yenilmedi. Diğer maçlarda ikisi de sahadaydı. Pek birhatırlamıyorum" diye konuştu. 13 Nisan 2017, Perşembe Güncelleme: 01:49 Etiketler: tudor, Sneijder, Podolski, Galatasaray







