Oynattım da ne oldu!
Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrasında Tudor topa tutulurken, Hırvat hoca tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını açıkladı. Yardımcılarıyla beraber 4-0 kaybettikleri maçın analinizi yapan Tudor, "Herkes Sneijder ve Podolski'yi neden oynatmadığımı soruyor... Ancak Galatasaray bu sezon Başakşehir'e ilk kez yenilmedi. Diğer maçlarda ikisi de sahadaydı. Pek bir varlıkları olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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