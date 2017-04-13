 Oynattım da ne oldu! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Oynattım da ne oldu!

    Oynattım da ne oldu!
    Başakşehir karşısında alınan hezimet sonrasında Tudor topa tutulurken, Hırvat hoca tepkileri şaşkınlıkla karşıladığını açıkladı. Yardımcılarıyla beraber 4-0 kaybettikleri maçın analinizi yapan , "Herkes Sneijder ve Podolski'yi neden oynatmadığımı soruyor... Ancak bu sezon Başakşehir'e ilk kez yenilmedi. Diğer maçlarda ikisi de sahadaydı. Pek bir varlıkları olduğunu hatırlamıyorum" diye konuştu.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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