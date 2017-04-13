Nuri Şahin bombası!
Gelecek sezon orta sahaya 2 takviye isteyen Igor Tudor'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Galatasaray yönetimi rotasını milli yıldıza çevirdi.
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'le prensip anlaşmasına vardı. Borussia Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan ancak daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Nuri Şahin, menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti. Yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Nuri Şahin'in sözleşme şartlarında mutabakata varılırken, Galatasaray yönetimi tek şart olarak bonservis ödemeyeceklerini bildirdi. Nuri Şahin'in ilk transferinden dolayı Borussia Dortmund'a ciddi miktarda bir para kazandırdığını belirten menajer, Alman ekibinin bu transferde kolaylık sağlayacağını söylediği bildirildi.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Nuri Şahin'in sözleşme şartlarında mutabakata varılırken, Galatasaray yönetimi tek şart olarak bonservis ödemeyeceklerini bildirdi. Nuri Şahin'in ilk transferinden dolayı Borussia Dortmund'a ciddi miktarda bir para kazandırdığını belirten menajer, Alman ekibinin bu transferde kolaylık sağlayacağını söylediği bildirildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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