 Nuri Şahin bombası! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    bombası!

    Nuri Şahin bombası!

    Gelecek sezon orta sahaya 2 takviye isteyen 'un raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yönetimi rotasını milli yıldıza çevirdi.

    , milli futbolcu 'le prensip anlaşmasına vardı. 'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan ancak daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Nuri Şahin, menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulüple temasa geçti. Yıldız futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

    BONSERVİS ÖDENMEYECEK
    Nuri Şahin'in sözleşme şartlarında mutabakata varılırken, Galatasaray yönetimi tek şart olarak bonservis ödemeyeceklerini bildirdi. Nuri Şahin'in ilk transferinden dolayı Borussia Dortmund'a ciddi miktarda bir para kazandırdığını belirten menajer, Alman ekibinin bu transferde kolaylık sağlayacağını söylediği bildirildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:16
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