 Maliyeti ağır geldi – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Maliyeti ağır geldi

    Maliyeti ağır geldi
    'un Barça'yı ezdiği maçın yıldızı 'nın yolu az daha Süper Lig'le kesişiyordu. Fatih Terim'in scout ekibinden "geleceğe yatırım" olacak bir futbolcu isterken Dybala ile temas kurulduğu belirtildi. Ancak Palermo pazarlığı 12 milyon euro'ya kadar çıkınca G.Saray'ın transferi askıya aldığı belitildi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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