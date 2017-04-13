Maliyeti ağır geldi
Juventus'un Barça'yı ezdiği maçın yıldızı Paulo Dybala'nın yolu az daha Süper Lig'le kesişiyordu. Fatih Terim'in scout ekibinden "geleceğe yatırım" olacak bir futbolcu isterken Dybala ile temas kurulduğu belirtildi. Ancak Palermo pazarlığı 12 milyon euro'ya kadar çıkınca G.Saray'ın transferi askıya aldığı belitildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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