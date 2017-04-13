''Galatasaray büyük isimler almalı!''

2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen Tomas Ujfalusi, Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor'a zaman vermesi gerektiğini söyledi. Çek oyuncu ayrıca, Sarı-Kırmızılıların büyük oyuncuları transfer etmesi gerektiğini söyledi.

Tomas Ujfalusi'nin Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle:



'TUDOR'A KAFASINDAKİLERİ YAPMASI İÇİN ŞANS VERİLMELİ!'

Başakşehir - Galatasaray mücadelesini izleyemedim ama 4-0'lık mağlubiyet üzücü, derbiye kadar Galatasaray mutlaka performansını yükseltmeli. Tudor'a karşı oynayıp oynamadığımı hatırlamıyorum ama iyi bir futbolculuk dönemi geçirdiğini biliyorum. Antrenörlüğünü ise bilmiyorum, Karabük performansı iyiydi ama Galatasaray'ın her zaman büyük hedefleri vardır, bunları karşılamak zorunda. Açıkçası antrenör olarak neler yapabilecek bilemiyorum. Bir antrenörü takımın başına getiriyorsanız onun çalışmasına izin vermeniz gerekiyor, ona zaman tanımak zorundasınız. Onun kafasını toplamasını, istediği oyunu sahaya yansıtmasını beklemelisiniz.



'GALATASARAY BÜYÜK İSİMLER ALMALI!'

Bruma, çok hızlı ve iyi bir oyuncu ama sakatlıklar geçirdi fakat şuan ki durumu iyi, seviye atlayıp atlayamayacağını zaman için göreceğiz. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum, 16 Mayıs'ta bir organizasyona geleceğim onlarla hasret gidereceğim. Jackson Martinez ve Mandzukic'i alabilirse Galatasaray için çok iyi olur, çok gol atarlar, şampiyonluk ve başarılar isteniyorsa bu tarz isimleri almalı diye düşünüyorum. Galatasaray büyük kupaların peşinde giden bir kulüp bu sebeple bu isimlerle ilgilenmeli.



'ATLETİCO MADRİD BU SEFER BAŞARABİLİR!'

Atletico Madrid, ekip olarak iyi buluyorum, fizik güçleri yerinde ben onların başarılı olacağına inanıyorum. Bundan önce oynadıkları 2 finali kaybettiler ama bu sefer neden olmasın, açıkçası başarabileceklerine inanıyorum. Juventus çok iyi bir takım, Barcelona karşısında da iyi bir sonuç aldılar. Açıkçası onların finale çıkabileceğini düşünüyorum. Atletico Madrid, yeni stada geçecek bunla ilgili bir organizasyon olacak ama ben henüz davet almadım fakat davet almayı umuyorum.