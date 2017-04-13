 Fatih Terim'in Bruma planı! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    'in planı!

    Fatih Terim'in Bruma planı!

    Türkiye Futbol Direktörü 'in, 'ın Portekizli yıldızı 'ya, A Milli Takım forması giydirmek istediği iddia edildi.

    Portekiz O Jogo'nun iddiasına göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun tam desteğini arkasına alan Türkiye Futbol Direktörü , 'ın genç yıldızı 'ya A Milli Takım'a almak istiyor.

    Haberde, Fatih Terim'in Portekizli futbolcuyla bu konuyla ilgili bir görüşme yaptığı ve 22 yaşındaki futbolcuyu Türkiye adına oynaması yönünde ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

    Fatih Terim'in isteğiyle 2013 yılında 10 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a transfer olan Bruma, Portekiz U21 Milli Takımı'nda şans bulurken, henüz A Milli Takım seviyesinde forma giyemedi.



    Eğer iddia edildiği gibi Bruma, Türkiye A Milli Takım formasını giyme teklifi aldıysa ve bunu kabul ederse, çifte vatandaşlığa sahip olmak için gerekli şartları 2018 yılı itibariyla kazanacak. En az 5 yıl ülke içinde ikamet etme şansını 2018'de tamamlayacak yıldız futbolcu Türk vatandaşlığına geçebilecek ve milli takım forması giyebilecek.

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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