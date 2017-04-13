Destek görmedik

Başkan Özbek, “En çok ihtiyacı olduğu dönemde G.Saray’a verilen destek çekildi” diyerek yalnız kaldıklarını söyledi.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, son 1 yılda destek göremediklerinden dert yandı. Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "En çok ihtiyacı olduğu dönemde Galatasaray'a verilen destek çekildi" diyen başkan, şunları söyledi: "Loca, VIP ve kombine satışlarında yaklaşık 20 milyon TL'lik düşüş var. Takım UEFA'dan ceza aldı ve Avrupa'ya gidemedi. Gidemediği için de G.Saray maçlarına gitmeyelim... Ne loca, ne VIP, ne kombine alalım... Galatasaray zor günlerinde yalnız mı kalmalı? Yönetim olarak en azından bu sene böyle bir şey yaşamamamız lazım. Kötü günde, iyi günde her şartta G.Saray'ın yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için bütün G.Saraylıların desteğini istiyorum."



İTİN, KÖPEĞİN ÖNÜNE ATMAYIN!

Özbek, yönetime karşı alınan tavrın 'kin dolu' olduğunu da belirterek, "Başkan seçildim; emanetinizi en iyi şekilde yönetmek için hareket ediyoruz. Kin, nefret söylemi daha mı ileriye gidecek? Lütfen bu şekilde yaklaşmayın" dedi. Küfür dolu tepkiler aldığını bildiren başkan, "1.5 aydan beri benim ve eşimin telefonunu internete vermişler; her gün küfür ediyorlar. Beni sevmeyebilirsin ama ben G.Saray'ın başkanıyım kardeşim. Kimse G.Saray başkanını internetlere, itin köpeğin önüne atamaz. Başkanlık makamı kutsal bir yerdir" ifadesini kullandı.



BASINA AMBARGO

Aylık olarak yapılan dünkü Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı medyaya kapatıldı. Divanın verilen bir önerge ile gizli yapılması ve basın mensuplarının salon dışına çıkarılması ile sonuçlandı. Bu kararın yönetime yapılacak sert eleştirilerin ortaya çıkmaması için alındığı iddia edildi.



OTELİN ÖNÜNDE POLİSLER BEKLEDİ

Divanı basına kapatan yönetim, toplantının yapıldığı otelde güvenliği de elden bırakmadı. Biri resmi diğeri sivil olmak üzere iki polis aracı olası taraftar tepkisi olabileceği düşünlerek otelin önünde tedbir amaçlı yer aldı.