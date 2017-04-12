Türkiye ideal

Transfer çalışmalarını sıklaştıran G.Saray'da öne çıkan isimlerden birisi de Davide Di Gennaro. Cagliari ile sözleşmesini yenilemeyen 28 yaşındaki İtalyan ön liberonun menajeri Manuel Montipo, Sky Sports'a "o bir profesyonel. Türkiye bir futbolcu için ideal bir destinasyon" dedi.