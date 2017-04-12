 Tudor’un hocalığı tartışılır – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’un hocalığı tartışılır

    Tudor’un hocalığı tartışılır

    Geçtiğimiz sezonun başında G.Saray'da futbol şube sorumluluğu görevine getiren ve daha sonra istifa eden 'dan çarpıcı sözler...

    " geldiğinden bu yana takımın değerleri ile oynadı" diyen Tanman, "G.Birliği, Antalya ve Başakşehir maçlarında 'kral çıplak' dedi. Kenar yönetim doğruları yapmadığını gösterdi. Galatasaraylı futbolcuları değersizleştirdi. Büyük bir hayal kırıklığı, gelişini çok eleştirmiştim. Hocalığı da tartışır hale geldi" dedi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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