 Sneijder: Yönetim bana mobbing uyguluyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Sneijder: Yönetim bana mobbing uyguluyor

    Sneijder: Yönetim bana mobbing uyguluyor

    Süper Lig'de Başakşehir yenilgisinin ardından 'da ortalık karıştı.

    Camiada keyifler kaçarken, futbolcuların söylediği iddia edilen sözler de kulislerde gezmeye başladı. Podolski'nin, "Sadece koşuyoruz, taktik çalışmıyoruz" dediği ileri sürülürken, Sneijder'in, "Yönetim bana ayrılmam için mobbing uyguluyor. Ancak ben gitmeyeceğim" ifadeleri kullandığı belirtildi. Öne çıkan iddialardan diğeri ise bazı futbolcuların, "Tudor bize Chelsea'nin maçını izletiyor, 'böyle oynayacağız' diyor ama nasıl oynayacağımızı anlatmıyor" sözleriydi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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