 Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    'a başsağlığı mesajı

    Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı

    Kulübü, futbol takımı kaptanı 'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, " Futbol Takımı Kaptanı 'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

    Açıklamada ayrıca merhumun, Zincirlikuyu Camisi'nde yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
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