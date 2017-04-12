Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



Açıklamada ayrıca merhumun, Zincirlikuyu Camisi'nde yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.