Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı
Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Açıklamada ayrıca merhumun, Zincirlikuyu Camisi'nde yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:28
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Toplam 6
Yorum
yasin saol var ol hami abi
- Murat hoca sevinci
Toplam 5
Yorum
oktay gelirse yazıklarolsun aykut kocamana yazıklar olsun
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 9
Yorum
yazıkkkkk inşallah fener maçlarındada böyle oynar ve kahkaha atarsın.fener maçında da böyle oynayamazsın çünkü aziz amcan çok kızar
Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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