Özbek'in yüzü gülmüyor
Özbek, 63 maçta sadece 29 galibiyet yaşayabildi.
DİVAN GERİLİMİ
Galatasaray'ın bugün yapılacak Nisan ayı olağan Divan Toplantısında futbol takımının yaşadığı büyük çöküntü nedeniyle yönetime yönelik eleştirilerin dozunun artması bekleniyor. 15 gün önce Mali Kongreden zaferle ayrılan Dursun Özbek Yönetimi ibra olduğu genel kurulun ardından çıkacağı ilk divan kurulu toplantısında oldukça terleyecek. Divan toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de 13.30'da başlayacak.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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