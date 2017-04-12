 Özbek'in yüzü gülmüyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Özbek'in yüzü gülmüyor

    Özbek'in yüzü gülmüyor

    Özbek, 63 maçta sadece 29 galibiyet yaşayabildi.

    Mali disiplini sağlamaya çalışırken Galatasaray'ın küçülmesine engel olamayan ve istifa çağrılarının hedefi durumunda olan Başkan Dursun Özbek'in lig performansı oldukça düşük. Özbek, göreve geldikten sonra , Süper Lig'de oynadığı 63 maçın sadece 29'unu kazanabildi. Ancak yüzde 49 galibiyet oranı tutturabilen Başkan, taraftarlar tarafından 'istenmeyen adam' ilan edildi. Öte yandan büyük ümitlerle Karabük'ten apar topar getirilen İgor Tudor da ortalamayı aşağıya çeken isim oldu. Rijkerink döneminde maç başına 1.95 puan ortalamasıyla oynayan Cimbom, Tudor ile 1.42'ye geriledi.

    DİVAN GERİLİMİ
    Galatasaray'ın bugün yapılacak Nisan ayı olağan Divan Toplantısında futbol takımının yaşadığı büyük çöküntü nedeniyle yönetime yönelik eleştirilerin dozunun artması bekleniyor. 15 gün önce Mali Kongreden zaferle ayrılan Yönetimi ibra olduğu genel kurulun ardından çıkacağı ilk divan kurulu toplantısında oldukça terleyecek. Divan toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de 13.30'da başlayacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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