 Nice, elden çıkarmak zorunda kaldı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , elden çıkarmak zorunda kaldı

    Nice, elden çıkarmak zorunda kaldı

    Başkanı, İtalyan golcüye yeni sözleşme önermelerinin zor olduğunu söyledi.

    yönetimi ile arasında olduğu gibi taraftarlar arasında da Mario Balotelli'yle ilgili fikir ayrılıkları oluştu. Fransa'dan gelen bir haber ise İtaltan oyuncuyu sarı-kırmızılı formayla görmek isteyenler için müjde gibi. Başkanı Jean Pierre Rivere yaptığı açıklamada, "Balotelli'yi tutmak istiyoruz. Ama finansal fair-play kurallarına da uymamız gerekiyor" diyerek İtalyan oyuncuyla sözleşme yenilemelerinin zor olduğunu açıkladı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nice, elden çıkarmak zorunda kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.