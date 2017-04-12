 ''Maçtan önce kovardık'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Maçtan önce kovardık''

    ''Maçtan önce kovardık''

    ’n eski yöneticilerinden ’ın hedefinde de teknik direktör Tudor vardı.

    Daha önce 'da yöneticilik yapan isimlerden Ahmet Özdoğan, teknik direktör 'u hedef aldı. Hırvat teknik adamın Başakşehir maçı öncesi sarfettiği sözleri hatırlatan Özdoğan, "Maçtan bir gün önce verdiği demeçle takımın kimyasını bozdu. Biz olsaydık o gün kovardık. Takım içindeki sorun dışarı yansıtılmaz. Takım ruhunu kim bozuyorsa yok edilir. Bizde ve her yerde takım ruhu birinci sıradadır. Maçtan 24 saat önce bir teknik adam, oyuncuları suçluyor ve, 'her bölgeye transfer yapacağız' diyorsa suçludur" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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