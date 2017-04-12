Kapıdan döndü!
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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