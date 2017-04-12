 Kapıdan döndü! – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Kapıdan döndü!

    Kapıdan döndü!
    attığı 3 golle G.Saray'ı adeta dağıttı. Başakşehir'in Togolu yıldızı daha Afcon öncesinde sarı-kırmızılı takıma önerilmişti. Ancak sarı-kırmızılı 1.5 yıllık maliyetinin 4.5 milyon euro olmasının sıkıntısını yaşadı. G.Saray bu maliyeti düşürmeye çalışsa da üzerinde fazla durmadı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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