 Galatasaray'da toplantı basına kapatıldı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da toplantı basına kapatıldı

    Galatasaray'da toplantı basına kapatıldı

    Galatasaray'ın aylık olağan Nisan ayı Divan Kurulu toplantısının verilen bir önerge ile gizli yapılması ve basın mensuplarının salon dışına çıkarılması ile sonuçlandı.

    Divan Başkanı İrfan Aktar, oturumun basına kapalı yapılmasını ve üye olmayan kişilerin dışarı çıkarılmasını oyladı ve oturumun kapalı yapılması oy çokluğuyla karar alındı. Bu karara itiraz eden üyeler ise Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından sert bir üslupla uyarıldı.

    Galatasaray'ın Başakşehir yenilgisi sonrasında Şampiyonlar Ligi şansını tamamen yitirmesi, Sportif A.Ş.'nin 9 ayda 240 milyon zarar ettiğinin açıklanması Nisan ayı Divan toplantasında Başkan Dursun Özbek ve ekibinin zor anlar yaşayacağının belirtisi olarak görülüyordu.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:15
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