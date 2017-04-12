Galatasaray'da toplantı basına kapatıldı
Galatasaray'ın aylık olağan Nisan ayı Divan Kurulu toplantısının verilen bir önerge ile gizli yapılması ve basın mensuplarının salon dışına çıkarılması ile sonuçlandı.
Divan Başkanı İrfan Aktar, oturumun basına kapalı yapılmasını ve üye olmayan kişilerin dışarı çıkarılmasını oyladı ve oturumun kapalı yapılması oy çokluğuyla karar alındı. Bu karara itiraz eden üyeler ise Divan Başkanı İrfan Aktar tarafından sert bir üslupla uyarıldı.
Galatasaray'ın Başakşehir yenilgisi sonrasında Şampiyonlar Ligi şansını tamamen yitirmesi, Sportif A.Ş.'nin 9 ayda 240 milyon zarar ettiğinin açıklanması Nisan ayı Divan toplantasında Başkan Dursun Özbek ve ekibinin zor anlar yaşayacağının belirtisi olarak görülüyordu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
- Taison heyecanlandırdı
Toplam 8
Yorum
Alper Tunga Mukemmel bir futbolcu,yillardir Shaktarda hayranlikla izledigimiz cok basarili bir isim.Lensle birlikte Fenerbahceyi ucurur insallah gelir
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 33
Yorum
Alper Tunga Yonetim bu adami Fenerbahceye getirirse yemin ediyorum 2018-19 sezonundan hic bir macini izlemem! sakin yapmayin cok kotu futbolcu
- F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 2
Yorum
Alper Tunga GS buyuk hezimete ugrayacak,saha icinde yada kenarda tudor,podolski,sneijder,sabri 4 lusu arasinda olay cikabilir ciddi anlamda
Galatasaray'da toplantı basına kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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