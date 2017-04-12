Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.

Teknik pas çalışmasıyla devam edilen antrenmanın bir sonraki bölümünde teknik pas ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli geçiş oyunu gerçekleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.