Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.
Teknik pas çalışmasıyla devam edilen antrenmanın bir sonraki bölümünde teknik pas ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli geçiş oyunu gerçekleştirildi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:44
- Aslan 4. olursa yandı!
Toplam 1
Yorum
TC-TUFAN 3. Btrn takm eleme oynamıyor, direk gruplara kalıyor! Kupayı kaldıran takım ligde 3. değilse; ligi 3. biteren 2, 4. btren 3 eleme oynuyor.
- Dursun Özbek'ten zarar açıklaması
Toplam 11
Yorum
metinn söz verdigin gibi klubu zarara sokan her kim ise acikla kimlermis zarara ugrattan acikla korkma cecurlar bir gun korkaklar hergun olur derl
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 1
Yorum
devrim neden olmasın
Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.