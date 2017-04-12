 Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başladı.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı.
    Teknik pas çalışmasıyla devam edilen antrenmanın bir sonraki bölümünde teknik pas ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu.
    Antrenmanın son bölümünde ise çift kaleli geçiş oyunu gerçekleştirildi.
    Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.