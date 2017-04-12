Galatasaray divanı basına kapatıldı

Galatasaray’ın Nisan ayı divan kurulu, yapılan oylamada basına kapatıldı.

Galatasaray'ın Nisan ayı divan toplantısı Dedeman Otel'de gerçekleşiyor. Toplantı öncesinde divan kuruluna sunulan talep üzerine toplantının basına kapanıp, kapanmamasına yönelik oylama yapıldı. Tüzüğün 102'ye 5 yönergesine göre yapılan oylamada varılan oy birliği ile Galatasaray'ın Nisan ayı divan kurulu basına kapatıldı.



Öte yandan, bu karar bazı divan kurulu üyeleri sert bir şekilde tepki gösterdi.