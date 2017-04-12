Galatasaray divanı basına kapatıldı
Galatasaray’ın Nisan ayı divan kurulu, yapılan oylamada basına kapatıldı.
Galatasaray'ın Nisan ayı divan toplantısı Dedeman Otel'de gerçekleşiyor. Toplantı öncesinde divan kuruluna sunulan talep üzerine toplantının basına kapanıp, kapanmamasına yönelik oylama yapıldı. Tüzüğün 102'ye 5 yönergesine göre yapılan oylamada varılan oy birliği ile Galatasaray'ın Nisan ayı divan kurulu basına kapatıldı.
Öte yandan, bu karar bazı divan kurulu üyeleri sert bir şekilde tepki gösterdi.
Öte yandan, bu karar bazı divan kurulu üyeleri sert bir şekilde tepki gösterdi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
kaleci sorunu var karcemarskas fenere gelmeli..harun tekin le beraber süper olur.
- Vodafone Arena 1 yaşında!..
Toplam 1
Yorum
lClinkz atiba admdır
- Tolgay Arslan'dan o iddialara yanıt
Toplam 5
Yorum
bjk tolga yı ve inleri elden kaçırmak çok büyük yönetiim hatası olur!!
Galatasaray divanı basına kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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