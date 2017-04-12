 Cimbom rekora koşuyor – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cimbom rekora koşuyor

    Cimbom rekora koşuyor

    , bu sezon 2 mağlubiyet daha alması halinde son 6 sezonun mağlubiyet rekorunu kıracak.

    Geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, 9 mağlubiyet alarak 2010-2011 sezonundan sonraki ligde en çok mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirmişti. Bu sezon 27. hafta maçları geride kalırken, sarı-kırmızılılar 8. yenilgisini elde etti. Cimbom 2 yenilgi daha alması halinde son 6 sezonda en çok lig mağlubiyetini yaşamış olacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom rekora koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.