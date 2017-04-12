Cimbom rekora koşuyor

Galatasaray, bu sezon 2 mağlubiyet daha alması halinde son 6 sezonun mağlubiyet rekorunu kıracak.

Geçtiğimiz sezonu 9. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, 9 mağlubiyet alarak 2010-2011 sezonundan sonraki ligde en çok mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirmişti. Bu sezon 27. hafta maçları geride kalırken, sarı-kırmızılılar 8. yenilgisini elde etti. Cimbom 2 yenilgi daha alması halinde son 6 sezonda en çok lig mağlubiyetini yaşamış olacak.