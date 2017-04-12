Aslan 4. olursa yandı!

Zirve hesapları yaparken üçüncü sırayı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, önemli bir avantajı kaybetmek üzere... Süper Lig'i 3. bitiren takım, Avrupa Ligi ön elemesine 3. turdan katılacak. 4. olan takım ise elemelere 2. turdan başlayacak. Aradaki süre ise tam 2 hafta. Yani lig mevcut puan tablosundaki gibi biterse, Galatasaray ilk eleme turunu 13 Temmuz'da, rövanşını da 20 Temmuz'da oynayacak. 3. sıradaki Fenerbahçe'nin eleme aşaması ise 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta olacak. Bu sezon ligin haziran ayında biteceği düşünüldüğünde, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılma ihtimali bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın tatil yapıp dinlenmek için pek vaktinin kalmayacağı görülüyor.



TEK İHTİMAL VAR: KUPA!

Buna karşın Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden ve yarı finalde Başakşehir'le eşleşen Fenerbahçe, bu sezon kupayı müzesine götürür ve ligi de 3. bitirirse, 4. sırada yer alan takım Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bu da yine mevcut durumda Galatasaray'ın 2 hafta kazanmasını sağlayabilir.