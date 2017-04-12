Aslan 4. olursa yandı!
3. sırayı Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray ligi 4. sırada bitirirse, Avrupa’daki ön elemeler nedeniyle yeni sezonu 2 hafta erken açmak zorunda kalacak. Ancak Fener kupayı alırsa işler değişebilir.
Zirve hesapları yaparken üçüncü sırayı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, önemli bir avantajı kaybetmek üzere... Süper Lig'i 3. bitiren takım, Avrupa Ligi ön elemesine 3. turdan katılacak. 4. olan takım ise elemelere 2. turdan başlayacak. Aradaki süre ise tam 2 hafta. Yani lig mevcut puan tablosundaki gibi biterse, Galatasaray ilk eleme turunu 13 Temmuz'da, rövanşını da 20 Temmuz'da oynayacak. 3. sıradaki Fenerbahçe'nin eleme aşaması ise 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta olacak. Bu sezon ligin haziran ayında biteceği düşünüldüğünde, Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılma ihtimali bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın tatil yapıp dinlenmek için pek vaktinin kalmayacağı görülüyor.
TEK İHTİMAL VAR: KUPA!
Buna karşın Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden ve yarı finalde Başakşehir'le eşleşen Fenerbahçe, bu sezon kupayı müzesine götürür ve ligi de 3. bitirirse, 4. sırada yer alan takım Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bu da yine mevcut durumda Galatasaray'ın 2 hafta kazanmasını sağlayabilir.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:49
- Trabzonspor'da Ospina iddiası
Toplam 4
Yorum
Bence Elde Onur Ve Estban var Ikiside Numara 1 Kaleci olabillir Eger Onur gitmese Bence tamamen Bi Gereksiz transfer
- Zafere uçuyoruz!
Toplam 9
Yorum
Şenol Gece DİKKAT!Avrupa'da ve Türkiye ligindeTosiç'in markajındaki veya kontrol alanındaki oyuncuyu ve topu takip etmemesinden çok puan kaybettik.
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 6
Yorum
AYDIN 2516 adam gibi adam büyük kaptan EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇELİLER SENİNLE GURUR DUYUYOR AYDIN ALTUN
Aslan 4. olursa yandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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