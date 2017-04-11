 Yazıklar olsun! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Yazıklar olsun!

    Yazıklar olsun!

    Başakşehir karşısındaki hüsran sarı-kırmızılıları çileden çıkardı. Fatih Terim Stadı’nda istifa sesleri hiç durmadı. Sosyal medyada da dün büyük öfke vardı. Taraftarlar; yönetim ve futbolcular için çok ağır ifadeler kullandı.

    Trabzon deplasmanından sonra Başakşehir'e karşı da sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da isyan var... Takımın dün akşam aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyetin ardından hem Fatih Terim Stadı'ndaki taraftarlar, hem de sosyal medya kullanıcıları ağır tepkiler gösterdi. İkinci yarının başlamasıyla tribünlerden istifa sesleri yükselirken, kaleci Muslera dışında tüm futbolculara tepki vardı, hedefteki isimlerden biri de başkan Dursun Özbek'ti.

    BAŞAKŞEHİR'DEN DESTEK!
    Taraftarlar, "Formanızı çıkarın çıplak oynayın", "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa", "Ruhsuzlar" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirirken, Başakşehir tribünleri de sarı-kırmızılılara eşlik etti, "Yönetim istifa" diye bağırdı!

    İŞTE TARAFTARLARIN SOSYAL MEDYADA Kİ TEPKİLERİ:
    -Bir tümörüm olsa adını koyardım @bezadiyorum
    -Galatasaray'ı ne hale getirdiniz. Yazıklar olsun @aslanmehmet65
    -Başakşehir'in attığı gol Galatasaray'ın çektiği şuttan fazla... Sözün bittiği yerdeyi @Co_ManDante
    -Koskoca Galatasaray'ın düştüğü hale bak @OmurcanOzdemir7
    -Yönetim, futbolcu, taraftar rezil oldun Galatasaray! @tugayeksen
    -O giydiğiniz G.Saray forması bez parçası degil ruhsuzlar @volkanyaramis
    -Taraftar intihar etmeye başlayınca mı istifa edeceksiniz @dvtemre07
    -İzlediğim en kötü Galatasaray be @ doğrudurhocam
    -Galatasaray'ın sefasını da cefasını da derken bu kadarını kast etmedik @misskutuk
    -Ben Galatasaray'ı hiç bu kadar aciz görmemiştim @ SefirCuneytOzer
    -Takımın başına twitter'la adam getirirsen böyle olur @ onr__aydn
    -Bizi bu kadar üzdüğün için teşekkürler G.Saray! @gokhanecegs
    -Başakşehir belki de en rahat futbolunu Galatasaray'a karşı oynuyor @UrVeKa
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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