Yazıklar olsun!
Başakşehir karşısındaki hüsran sarı-kırmızılıları çileden çıkardı. Fatih Terim Stadı’nda istifa sesleri hiç durmadı. Sosyal medyada da dün büyük öfke vardı. Taraftarlar; yönetim ve futbolcular için çok ağır ifadeler kullandı.
BAŞAKŞEHİR'DEN DESTEK!
Taraftarlar, "Formanızı çıkarın çıplak oynayın", "Yönetim istifa", "Dursun Özbek istifa", "Ruhsuzlar" tezahüratlarıyla tepkilerini dile getirirken, Başakşehir tribünleri de sarı-kırmızılılara eşlik etti, "Yönetim istifa" diye bağırdı!
İŞTE TARAFTARLARIN SOSYAL MEDYADA Kİ TEPKİLERİ:
-Bir tümörüm olsa adını Galatasaray koyardım @bezadiyorum
-Galatasaray'ı ne hale getirdiniz. Yazıklar olsun @aslanmehmet65
-Başakşehir'in attığı gol Galatasaray'ın çektiği şuttan fazla... Sözün bittiği yerdeyi @Co_ManDante
-Koskoca Galatasaray'ın düştüğü hale bak @OmurcanOzdemir7
-Yönetim, futbolcu, taraftar rezil oldun Galatasaray! @tugayeksen
-O giydiğiniz G.Saray forması bez parçası degil ruhsuzlar @volkanyaramis
-Taraftar intihar etmeye başlayınca mı istifa edeceksiniz @dvtemre07
-İzlediğim en kötü Galatasaray be @ doğrudurhocam
-Galatasaray'ın sefasını da cefasını da derken bu kadarını kast etmedik @misskutuk
-Ben Galatasaray'ı hiç bu kadar aciz görmemiştim @ SefirCuneytOzer
-Takımın başına twitter'la adam getirirsen böyle olur @ onr__aydn
-Bizi bu kadar üzdüğün için teşekkürler G.Saray! @gokhanecegs
-Başakşehir belki de en rahat futbolunu Galatasaray'a karşı oynuyor @UrVeKa
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:00
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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