 Teselli U21’den – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Teselli U21’den

    Teselli U21’den
    Başakşehir hezimeti sonrası sarı-kırmızılılar, U21'lerin 4-1'lik galibiyetiyle teselli buldu. U21 Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 4-1 yenerek 53 puana yükselen G.Saray'ın gollerini; Mehmet Yumuşak (2), Gökhan Göksu ve Berk İsmail Ünsal kaydetti.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:16
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