 Semih Kaya ıslıklandı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ıslıklandı

    Semih Kaya ıslıklandı
    Dökülen savunmanın en kötüsü idi. İlk golde rakibine asist yapan, ikinci golde Emmanuel Adebayor'u takip etmek yerine seyreden sarı- kırmızılı isim belki de hayatının en kötü gecelerinden birini yaşadı. Taraftarlar, 67'de oyundan çıkan Semih'i kenara gelirken ıslıklayarak protesto etti.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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