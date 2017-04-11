Savunma dikiş tutmuyor
Ligde bu sezon ilk kez 4’lük olan Galatasaray savunması yine tel tel döküldü.
İKİ MAÇ DAYANAMIYOR
Cimbom bu sezon oynadığı 27 maçın sadece 7 tanesinde kalesini kapatabildi. Geçen hafta Adanaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Tudor yönetiminde ilk kez gol yemeden maçı tamamlamıştı. Bu sezon ligde hiç üst üste iki maçı gol yemeden bitirimeyen Aslan dün de bunu değiştiremedi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:21
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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