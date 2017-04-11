 Savunma dikiş tutmuyor – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Savunma dikiş tutmuyor

    Savunma dikiş tutmuyor

    Ligde bu sezon ilk kez 4’lük olan savunması yine tel tel döküldü.

    'ın yumuşak karnı defans, Başakşehir karşısında da evlere şenlikti. Chedjou, Ahmet Çalık ve Semih'ten kurulu savunma yenilen gollerin hepsinde hatalıydı. İlk golde ceza alanında 6 sarı-kırmızılı oyuncu olmasına rağmen, Semih'in büyük hatası golle sonuçlandı. İkinci golde Semih-Chedjou, üçüncüsünde Ahmet Çalık bariz hatalar yaptı. Rakibin geliştirdiği hemen her atak kalede tehlike yaşattı. 27 maçta yenilen gol sayısı 31'e ulaştı. Bu son yılların en kötü istatistiklerinden biri oldu.

    İKİ MAÇ DAYANAMIYOR
    Cimbom bu sezon oynadığı 27 maçın sadece 7 tanesinde kalesini kapatabildi. Geçen hafta Adanaspor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Tudor yönetiminde ilk kez gol yemeden maçı tamamlamıştı. Bu sezon ligde hiç üst üste iki maçı gol yemeden bitirimeyen Aslan dün de bunu değiştiremedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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