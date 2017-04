Tudor: futbolcularım, rakibi Barcelona zannetti. “Anlamakta zorluk çekiyorum. Sanki Nou Camp’a geldik, Barcelona ile oynadık. Maç öncesi bu hava yaratıldı. Kafamızı öne eğip, çalışmaya odaklanmalıyız”

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, farklı Başakşehir yenilgisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Sebebini anlamakta zorluk çekiyorum" diye başlayan Hırvat hoca, "İki haftada çok farklı performanslar sergiledik. Konsept aynıydı ama rakipler farklıydı. Ancak siyahla beyaz kadar farklıydı. Sezon boyunca iyi iş çıkaran Başakşehir bizden daha iyiydi. Yapılması gereken tek şey tamamen çalışmak" dedi.



POZİSYONA GİREMEDİK

Kimin oynayıp-oynamadığını konuşmanın gereksiz olduğunu belirten Tudor şöyle devam etti: "Buraya geldiğim ilk dakikadan beri ne yazık ki takımın bana verdiği enerji; sanki Nou Camp'a gelmişiz, Barcelona'ya karşı oynuyormuşuz gibi düşünce var herkesin kafasında. Bunu G.Saray olarak kabullenmek çok zor. Kesinlikle böyle oynamamalıyız. Ancak maça baktığınızda verdiğimiz enerji bu yöndeydi. Pozisyona giremedik, ikinci topları alamadık, çok zayıf kaldık. Ancak dediğim gibi buraya sanki Barcelona ile oynuyormuşuz gibi geldik. O kafayla geldik. Galatasaray gibi bir takım böyle oynamamalı. Şu anda yapmamız gereken kafamızı öne eğip tamamen çalışmaya odaklanmak. Çünkü 2 hafta sonra Fenerbahçe ile derbi maçımız var."



AYHAN'A PATLADI!

G.Saray'ın Hırvat hocası, kalesinde gördüğü her golden sonra yardımcısı Ayhan Akman'a patladı. Tudor, kaleci Muslera'nın yediği her gol sonrası Ayhan'a dönerek hem fiziki olarak hem de yüksek sesle sürekli futbolcuların yaptığı hataları sinirli bir şekilde anlattı.