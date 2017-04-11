''Sanki Nou Camp!''
Tudor: futbolcularım, rakibi Barcelona zannetti. “Anlamakta zorluk çekiyorum. Sanki Nou Camp’a geldik, Barcelona ile oynadık. Maç öncesi bu hava yaratıldı. Kafamızı öne eğip, çalışmaya odaklanmalıyız”
POZİSYONA GİREMEDİK
Kimin oynayıp-oynamadığını konuşmanın gereksiz olduğunu belirten Tudor şöyle devam etti: "Buraya geldiğim ilk dakikadan beri ne yazık ki takımın bana verdiği enerji; sanki Nou Camp'a gelmişiz, Barcelona'ya karşı oynuyormuşuz gibi düşünce var herkesin kafasında. Bunu G.Saray olarak kabullenmek çok zor. Kesinlikle böyle oynamamalıyız. Ancak maça baktığınızda verdiğimiz enerji bu yöndeydi. Pozisyona giremedik, ikinci topları alamadık, çok zayıf kaldık. Ancak dediğim gibi buraya sanki Barcelona ile oynuyormuşuz gibi geldik. O kafayla geldik. Galatasaray gibi bir takım böyle oynamamalı. Şu anda yapmamız gereken kafamızı öne eğip tamamen çalışmaya odaklanmak. Çünkü 2 hafta sonra Fenerbahçe ile derbi maçımız var."
AYHAN'A PATLADI!
G.Saray'ın Hırvat hocası, kalesinde gördüğü her golden sonra yardımcısı Ayhan Akman'a patladı. Tudor, kaleci Muslera'nın yediği her gol sonrası Ayhan'a dönerek hem fiziki olarak hem de yüksek sesle sürekli futbolcuların yaptığı hataları sinirli bir şekilde anlattı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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