 Şaka değil gerçek! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Şaka değil gerçek!

    Şaka değil gerçek!

    Başakşehir'den 4 yedi; üstüne 90 dakika boyunca tek isabetli şut çekemedi.

    tanınmaz halde... Jan Olde Riekerink'i gönderen sarı-kırmızılı takımda, İgor Tudor da dikiş tutturamadı. Şampiyonluğa haftalar önce mendil sallayan ekip, dün akşam da ayağına kadar gelen UEFA Şampiyonlar Ligi fırsatını cömertçe rakibi Başakşehir'e hediye etti. Sezonun maçı olarak değerlendirilen karşılaşmada varlık gösteremeyen Galatasaray, Başakşehir'den tam 4 gol birden yedi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emmanuel Adebayor hat-trick yaparak devleşirken diğer gol 86. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Buna karşılık Medipol Başakşehir'in attığı gol kadar şut çekebilen sarı-kırmızılı oyuncular, kaleyi bulmayı başaramadı ve taraftarlarını çileden çıkardı.

    Umarsızsa sahada dolaşan ve rakip alana top bile çıkaramayan Galatasaraylı oyuncular, sadece 3 puan değil, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de koltuğunu kaybetti. En rahat karşılaşmalardan birisini çıkartan ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle puanını 56'ya çıkardı ve şampiyonluk şansını son 7 haftaya taşıdı.

    BELALI BAŞAKŞEHİR!
    Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3. maçı da kazanmayı başardı. İlk yarıda 2-1 kazanan turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası Son 16 turundaki maçı 2-1 kazanıp rakibini elemişti. Galatasaray rakibini son 4 maçta yenmeyi başaramadı.

    897 GÜN SONRA 4 FARKLI MAĞLUP OLDU
    Galatasaray, Süper Lig'de 897 gün sonra bir maçta 4 farklı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, 4 farklı son yenilgisini yine Medipol Başakşehir'e karşı 2014-2015 sezonunda almıştı. Ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Cimbom, 26 Ekim 2014'teki maçı da 4-0 kaybetmişti.


    Savaş ÇORLU
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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