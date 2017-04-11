Şaka değil gerçek!
Başakşehir'den 4 yedi; üstüne 90 dakika boyunca tek isabetli şut çekemedi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Emmanuel Adebayor hat-trick yaparak devleşirken diğer gol 86. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Buna karşılık Medipol Başakşehir'in attığı gol kadar şut çekebilen sarı-kırmızılı oyuncular, kaleyi bulmayı başaramadı ve taraftarlarını çileden çıkardı.
Umarsızsa sahada dolaşan ve rakip alana top bile çıkaramayan Galatasaraylı oyuncular, sadece 3 puan değil, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de koltuğunu kaybetti. En rahat karşılaşmalardan birisini çıkartan ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle puanını 56'ya çıkardı ve şampiyonluk şansını son 7 haftaya taşıdı.
BELALI BAŞAKŞEHİR!
Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'a karşı çıktığı 3. maçı da kazanmayı başardı. İlk yarıda 2-1 kazanan turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası Son 16 turundaki maçı 2-1 kazanıp rakibini elemişti. Galatasaray rakibini son 4 maçta yenmeyi başaramadı.
897 GÜN SONRA 4 FARKLI MAĞLUP OLDU
Galatasaray, Süper Lig'de 897 gün sonra bir maçta 4 farklı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, 4 farklı son yenilgisini yine Medipol Başakşehir'e karşı 2014-2015 sezonunda almıştı. Ligin 7. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Cimbom, 26 Ekim 2014'teki maçı da 4-0 kaybetmişti.
Savaş ÇORLU
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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