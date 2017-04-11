 Sabri kulübeyi de göremez oldu – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sabri kulübeyi de göremez oldu

    Sabri kulübeyi de göremez oldu
    'un gelişi ile birlikte formasını kaybeden Galatasaray'ın emektar futbolcularından Sabri Sarıoğlu dün akşam kulübede de kendisine yer bulamadı. Hırvat teknik direktör, Cavanda'yı yedekler arasına koyarken 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kadro dışı kaldı ve tribüne çıktı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sabri kulübeyi de göremez oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.