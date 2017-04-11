 Pazubant ‘ortada’ kaldı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Pazubant ‘ortada’ kaldı

    Pazubant ‘ortada’ kaldı

    Cimbom'da kaptanlık bandı elde ele dolaştı.

    Sahaya kaptan çıkan Selçuk İnan 80'de oyundan alınınca, pazubandı yerine giren Tolga'ya teslim etti. Ciğerci de teknik heyetin uyarısıyla Wesley Sneijder'e verdi. Ancak Hollandalı yıldız bantı takmak istemedi ve Muslera'ya gönderdi. Uruguaylı kaleci ise kulübeyi işaret ederek, bantı Sneijder'e geri yolladı. Wesley mecburen bantı koluna taktı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pazubant ‘ortada’ kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.