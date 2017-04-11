Pazubant ‘ortada’ kaldı

Cimbom'da kaptanlık bandı elde ele dolaştı.

Sahaya kaptan çıkan Selçuk İnan 80'de oyundan alınınca, pazubandı yerine giren Tolga'ya teslim etti. Ciğerci de teknik heyetin uyarısıyla Wesley Sneijder'e verdi. Ancak Hollandalı yıldız bantı takmak istemedi ve Muslera'ya gönderdi. Uruguaylı kaleci ise kulübeyi işaret ederek, bantı Sneijder'e geri yolladı. Wesley mecburen bantı koluna taktı.