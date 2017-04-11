Paramparça!
Avcı’nın öğrencileri, Devler Ligi’ne katılma hakkı için kritik öneme sahip maçta Cimbom’a tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattırdı. Hat-trick yapan Adebayor devleşti! G.Saray, Fenerbahçe’nin de gerisine düştü.
Başakşehir, attığının iki mislini ise kaçırırken, Galatasaray'ın bırakın gol pozisyonunu, kaleye tek isabetli şutu dahi yoktu! Sneijder ve Podolski'siz bir 11'le sahaya çıkan İgor Tudor, hezimetin en büyük sorumlusu gösterildi. Bu sezon Başakşehir'e 3. kez yenilen Cimbom, ikincilik kovalarken F.Bahçe'ye geçilip üçüncülük koltuğundan da oldu.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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