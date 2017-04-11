 Paramparça! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Paramparça!

    Paramparça!

    Avcı’nın öğrencileri, Devler Ligi’ne katılma hakkı için kritik öneme sahip maçta Cimbom’a tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tattırdı. Hat-trick yapan Adebayor devleşti! G.Saray, Fenerbahçe’nin de gerisine düştü.

    G.Saray, dün gece tarihinin en acı mağlubiyetlerinden birini aldı. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, puan farkını 1'e indirmek için çıktığı maçı 4-0 kaybedip hezimete uğradı. Barcelona gibi oynayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Adebayor'un 11, 44 ve 57, Mustafa Pektemek'in 86'daki golleriyle Aslan'a unutulmayacak bir yenilgi tattırdı.

    Başakşehir, attığının iki mislini ise kaçırırken, 'ın bırakın gol pozisyonunu, kaleye tek isabetli şutu dahi yoktu! Sneijder ve Podolski'siz bir 11'le sahaya çıkan İgor Tudor, hezimetin en büyük sorumlusu gösterildi. Bu sezon Başakşehir'e 3. kez yenilen Cimbom, ikincilik kovalarken F.Bahçe'ye geçilip üçüncülük koltuğundan da oldu.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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