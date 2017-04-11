'Örümcek Adam'ın intikamı!
Devre arasında Galatasaray’a da önerilen ancak ‘yaşlı’ bulunan Togolu 3 golle yıldızlaştı. Yıldız futbolcu 7 maçta tam 6 kez fileleri havalandırdı.
G.SARAY'I YIKTI GEÇTİ
Emmanuel Adebayor fırtınası, G.Saray'ı da yıktı, geçti. Başakşehir'in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu oyuncu dün 3 gol birden atarak, takımının aldığı galibiyette başrolde yer aldı. 33 yaşındaki yıldız böylece ligde 11 başladığı son 4 maçta 5 gole ulaştı. Kupada Akhisar'a da 1 gol kaydeden oyuncu toplamda 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray savunmasını tek başına dağıtan Adebayor maçın ardından şöyle konuştu:
'ÇALIŞMAYA BORÇLUYUM'
"En son Real Madrid'de hat-trick yapmıştım hafızam beni yanıltmıyorsa. Sonra kariyerimde iniş-çıkışlar oldu ama tekrar hat-trick yaptığım için mutluyum. Asıl önemli olan Beşiktaş ile farkı kapatmaktı." 'Örümcek Adam' lakaplı oyuncu performansını çalışmaya borçlu olduğunu da vurgulayarak, "Kariyerim boyunca Henry, Bergkamp, Vieira, Ronaldo gibi oyuncularla oynadım. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yaptığım şey çalışmaktı. Burada da çalışmaya devam ediyorum" dedi.
6 YIL SONRA HAT-TRİCK
En son 2010-11 sezonunda Real Madrid'de forma giyerken 21 Mayıs 2011'de Almeria'yı 8-1 yendikleri karşılaşmada hat-trick yapan Emmanuel Adebayor, 6 yıl sonra Galatasaray'a karşı 3 gol birden attı. Adebayor ayrıca 13 Mart 2011'den (Sestak-Ankaragücü) bu yana ligde Galatasaray'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
'EN KOLAY GOLÜMDÜ'
Adebay or boş kaleye attığı ilk gol için, "Dünyanın en kolay gollerinden birini attım... Mossoro tam karar verirken ismini seslendiğim için pas verdi. Ben de kontrol edip, şutu çektim. Gol, goldür" dedi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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