 'Örümcek Adam'ın intikamı! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    'Örümcek Adam'ın intikamı!

    'Örümcek Adam'ın intikamı!

    Devre arasında ’a da önerilen ancak ‘yaşlı’ bulunan Togolu 3 golle yıldızlaştı. Yıldız futbolcu 7 maçta tam 6 kez fileleri havalandırdı.

    G.Saray, dün gece tarihinin en acı mağlubiyetlerinden birini aldı. İkinci sıradaki Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılılar, puan farkını 1'e indirmek için çıktığı maçı 4-0 kaybedip hezimete uğradı. Barcelona gibi oynayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Adebayor'un 11, 44 ve 57, Mustafa Pektemek'in 86'daki golleriyle Aslan'a unutulmayacak bir yenilgi tattırdı.

    G.SARAY'I YIKTI GEÇTİ
    fırtınası, G.Saray'ı da yıktı, geçti. 'in devre arasında kadrosuna kattığı Togolu oyuncu dün 3 gol birden atarak, takımının aldığı galibiyette başrolde yer aldı. 33 yaşındaki yıldız böylece ligde 11 başladığı son 4 maçta 5 gole ulaştı. Kupada Akhisar'a da 1 gol kaydeden oyuncu toplamda 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. savunmasını tek başına dağıtan Adebayor maçın ardından şöyle konuştu:

    'ÇALIŞMAYA BORÇLUYUM'
    "En son Real Madrid'de hat-trick yapmıştım hafızam beni yanıltmıyorsa. Sonra kariyerimde iniş-çıkışlar oldu ama tekrar hat-trick yaptığım için mutluyum. Asıl önemli olan Beşiktaş ile farkı kapatmaktı." 'Örümcek Adam' lakaplı oyuncu performansını çalışmaya borçlu olduğunu da vurgulayarak, "Kariyerim boyunca Henry, Bergkamp, Vieira, Ronaldo gibi oyuncularla oynadım. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yaptığım şey çalışmaktı. Burada da çalışmaya devam ediyorum" dedi.

    6 YIL SONRA HAT-TRİCK
    En son 2010-11 sezonunda Real Madrid'de forma giyerken 21 Mayıs 2011'de Almeria'yı 8-1 yendikleri karşılaşmada hat-trick yapan Emmanuel Adebayor, 6 yıl sonra Galatasaray'a karşı 3 gol birden attı. Adebayor ayrıca 13 Mart 2011'den (Sestak-Ankaragücü) bu yana ligde Galatasaray'a karşı hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

    'EN KOLAY GOLÜMDÜ'
    Adebay or boş kaleye attığı ilk gol için, "Dünyanın en kolay gollerinden birini attım... Mossoro tam karar verirken ismini seslendiğim için pas verdi. Ben de kontrol edip, şutu çektim. Gol, goldür" dedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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