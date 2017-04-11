 Melo’dan üçlü kıyas – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Melo’dan üçlü kıyas

    Melo’dan üçlü kıyas
    ; Türk, İspanya ve İtalya futbolunu kıyasladı. Sambacı, "İspanya futbolunda taktikten çok teknik görürsünüz. Türk futbolu ise çok karışık. İtalya'da da teknik futbolu var ama taktiksel olarak oynamayı bilmiyorsanız, İtalya'da oynayamazsınız" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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