I love you Muslera
Yönetimi ve takımı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Nando’ya destek verdi.
3 NET KURTARIŞ
Muslera 3 kritik kurtarış yaptı. İlk yarıda Visca'nın kafa vuruşu ile Cengiz'in sert şutunda gole izin vermeyen Nando, Visca'nın 3. golden önceki şutunu da çeldi ancak savunma seyredince Adebayor kafa ile golü yaptı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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