 I love you Muslera – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
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    I love you Muslera

    I love you Muslera

    Yönetimi ve takımı protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Nando’ya destek verdi.

    'ın Başakşehir karşısında ayakta kalan tek ismi Fernando Muslera'ydı... Uruguaylı file bekçisi, yediği 4 gole rağmen rakibe elinden geldiğince direndi. Fatih Terim Stadı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Muslera'yı çabası nedeniyle alkışladı. Yenilen 3. golden sonra yönetimi istifaya çağırıp, futbolcuları ıslıklayan taraftarlar, Muslera'ya ise 'I love you Muslera' (Seni seviyorum Muslera) tezahüratı yaparak destek verdi.

    3 NET KURTARIŞ
    Muslera 3 kritik kurtarış yaptı. İlk yarıda Visca'nın kafa vuruşu ile Cengiz'in sert şutunda gole izin vermeyen Nando, Visca'nın 3. golden önceki şutunu da çeldi ancak savunma seyredince Adebayor kafa ile golü yaptı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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