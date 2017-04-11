G.Saraylı yıldızların çaresiz kaldığı an

Medipol Başakşehir'in 4-0 kazandığı maçta yedek soyunan Galatasaray'ın yıldızları, Adebayor'un 3. golünü çaresizlikle izledi.

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederken, karşılaşmaya Teknik Direktör Igor Tudor'un tercihleri damga vurdu. Yıldız oyuncular Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'yi yedek kulübesinde oturtan Tudor, bu isimleri 67. dakikada sahaya sürdü. Oyuna girmeden önce kale arkasında ısınan iki isim, Emmanuel Adebayor'un 3. golünü çaresizlikle izlerken o anlar objektife böyle yansıdı.