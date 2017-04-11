 Galatasaray’ın en farklı mağlubiyeti – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Galatasaray’ın en farklı mağlubiyeti

    Galatasaray’ın en farklı mağlubiyeti

    Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sonuçla 2016-2017 sezonundaki en farklı mağlubiyetini de almış oldu.

    Avrupa kupalarına katılma yolunda mücadele veren ve geçen hafta Adanaspor'u 4-0 yenerek bu yarışın içinde olacağının sinyallerini veren Galatasaray'da tüm planlar Başakşehir maçını kazanmak üzereydi. Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta istediği performansı gösteremeyerek rakibine 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bu sezonki en farklı mağlubiyetini de almış oldu.
    Aslan, 2016-2017 sezonunda oynadığı karşılaşmalar içinde ilk kez bir maçta 4 gol yedi. Şu ana kadar ligde 27 maç oynayan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleler içinde kalesinde en fazla 2 gol görmüştü.

    Yine Başakşehir yine 4 farklı mağlubiyet
    Sarı-kırmızılı takım, dün akşam oynanan maça kadar 3 sezondur 4 farkla mağlup olmuyordu. En son 2014-2015 sezonunda Prandelli yönetiminde 4 farklı mağlubiyet alan Galatasaray'ın bu farkı yediği takım ise yine Başakşehir'di. O zamanki ismiyle İstanbul Başakşehir, Abdullah Avcı yönetiminde 26 Ekim 2014 tarihinde oynanan maçta Galatasaray'ı Mossoro (2), Doka ve Semih Şentürk'ün golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Bu skorun ardından sarı-kırmızılı takım, 13 puanla 5. sırada yer almış ancak sezon sonuna kadar performansını arttırarak 77 puanla şampiyonluğu göğüslemişti.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:25
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