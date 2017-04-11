Galatasaray’dan kavga açıklaması
Galatasaray, dün akşam Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından bir televizyon programında Tudor ve Sneijder’ın kavga ettiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.
"Dün gece Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol adlı programda dile getirilen 'Teknik Direktörümüz Igor Tudor ile kaptanlarımızdan Wesley Sneijder'in maçın ardından soyunma odasında kavga ettiği' yönündeki iddia tamamen asılsızdır. Bu yalan haber üzerine program yorumcuları tarafından kullanılan ifadeler, üretilen senaryolar ise tamamen akıl, mantık, izan dışıdır ve asla kabul edilemez. Söz konusu program hakkında ilgili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna bildiririz."
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
- Tudor da çare olamadı
Toplam 14
Yorum
almanci orda bi dur, yönetim tudoru getirirken en iyi yaptigi is gs isterse tudorun cevabina bakilmadan tek tarafli tazminatsiz yollayabiliyo
- Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Toplam 1
Yorum
siberaal sorumlular istifa etmiyor geçen sene takım kaçıncı oldu belli bu sene de belli hala başarılıyız diyorlar koltuğunuza sımsıkı yapışın
- Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Toplam 5
Yorum
Fb ye dünya da hoca yokki :) Fb Aykut değil 95 te 94 Brezilya yı tekrar tanıtan parreria Sonra Hiddink , Daum, Zico, Ersun, Vitor ve Dick i de Aykut gibi istemedi :)
Galatasaray’dan kavga açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.