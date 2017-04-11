Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligin ilk 5 sırasında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’den toplamda 14 gol yedi. Aslan, rakip ağlara ise sadece 3 gol atabildi.
Trabzon'a karşı gol yok
Galatasaray, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı iki karşılaşmada da rakibine gol atma başarısı gösteremedi. Aslan, ligin 8. haftasında bordo-mavililerle evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. 25. hafta mücadelesinde ise üst sıralara tırmanma adına deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan da 2-0 mağlup ayrıldı.
Başakşehir'e karşı 6'ya 1
Galatasaray'ın bu sezon korkulu rüyası haline gelen bir diğer takım Medipol Başakşehir. Rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 6 gol gören Cimbom, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda da turuncu-lacivertlilerle karşılaşmış, maçı 2-1 kaybederek kupanın dışında kalmıştı.
Kadıköy'de skor üretemedi
Süper Lig'in 11. haftasında galibiyet parolasıyla Kadıköy'e giden sarı-kırmızılı takım, bu maçtan da hüsranla ayrıldı. Riekerink döneminde sarı-lacivertlilere 2-0 yenilen Galatasaray, 23 Nisan'da TT Arena'da karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenmek zorunda. Taraftarla arasını iyice açan futbolcular ve yönetim, derbiyi kazanarak bir nebze de olsa kendini affettirmenin peşinde.
En fazla golü Beşiktaş'a attı
Sarı-kırmızılılar, ligde ilk 5 içinde yer alan takımlar arasında en fazla golü Beşiktaş ağlarına attı. Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Arena'da Kara Kartal ile 2-2 berabere kalan Aslan, ikinci yarıda oynanan mücadelede ise siyah-beyazlılara 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Galatasaray, iki maçta toplam 2 gol atıp, ağlarında 3 gol gördü.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 12:36
- Tudor da çare olamadı
Toplam 14
Yorum
almanci orda bi dur, yönetim tudoru getirirken en iyi yaptigi is gs isterse tudorun cevabina bakilmadan tek tarafli tazminatsiz yollayabiliyo
- Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Toplam 1
Yorum
siberaal sorumlular istifa etmiyor geçen sene takım kaçıncı oldu belli bu sene de belli hala başarılıyız diyorlar koltuğunuza sımsıkı yapışın
- Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Toplam 5
Yorum
Fb ye dünya da hoca yokki :) Fb Aykut değil 95 te 94 Brezilya yı tekrar tanıtan parreria Sonra Hiddink , Daum, Zico, Ersun, Vitor ve Dick i de Aykut gibi istemedi :)
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