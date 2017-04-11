Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor

Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon ligin ilk 5 sırasında yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’den toplamda 14 gol yedi. Aslan, rakip ağlara ise sadece 3 gol atabildi.

Bu sezon istenen çıkışı bir türlü yakalayamayan Galatasaray'da, dün akşam alınan 4-0'lık Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından sabırlar taştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, 7 maçtır takımın başında bulunan Igor Tudor da yanlış kadro seçimiyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Galatasaray taraftarını kızdıran bir başka olay, Aslan'ın ezeli bir rekabet içinde olduğu Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ligde hiç gol atamamış olması. Sarı-kırmızılıların, yarış içinde olduğu ve gol attığı takımlar ise Beşiktaş ve Medipol Başakşehir. Cimbom, ligin ilk yarısında oynadığı maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmış, Başakşehir'e de 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu takımlara karşı oynadığı maçlarda kalesinde 14 gol görürken, rakip ağlara sadece 3 gol atabildi.



Trabzon'a karşı gol yok

Galatasaray, bu sezon Trabzonspor ile oynadığı iki karşılaşmada da rakibine gol atma başarısı gösteremedi. Aslan, ligin 8. haftasında bordo-mavililerle evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. 25. hafta mücadelesinde ise üst sıralara tırmanma adına deplasmanda Trabzonspor ile önemli bir maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan da 2-0 mağlup ayrıldı.



Başakşehir'e karşı 6'ya 1

Galatasaray'ın bu sezon korkulu rüyası haline gelen bir diğer takım Medipol Başakşehir. Rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 6 gol gören Cimbom, rakip ağlara ise sadece 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda da turuncu-lacivertlilerle karşılaşmış, maçı 2-1 kaybederek kupanın dışında kalmıştı.



Kadıköy'de skor üretemedi

Süper Lig'in 11. haftasında galibiyet parolasıyla Kadıköy'e giden sarı-kırmızılı takım, bu maçtan da hüsranla ayrıldı. Riekerink döneminde sarı-lacivertlilere 2-0 yenilen Galatasaray, 23 Nisan'da TT Arena'da karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenmek zorunda. Taraftarla arasını iyice açan futbolcular ve yönetim, derbiyi kazanarak bir nebze de olsa kendini affettirmenin peşinde.



En fazla golü Beşiktaş'a attı

Sarı-kırmızılılar, ligde ilk 5 içinde yer alan takımlar arasında en fazla golü Beşiktaş ağlarına attı. Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Arena'da Kara Kartal ile 2-2 berabere kalan Aslan, ikinci yarıda oynanan mücadelede ise siyah-beyazlılara 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçlarla Galatasaray, iki maçta toplam 2 gol atıp, ağlarında 3 gol gördü.