 Florya'da büyük protesto – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Florya'da büyük protesto

    Florya'da büyük protesto

    Galatasaraylı taraftarlar, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4 - 0 mağlup olan Sarı-kırmızılı takımlarını tesislerin girişinde protesto etti. Sarı-kırmızılı takım otobüsü tesislere geniş güvenlik önlemleri altında girdi.

    Karşılaşmanın ardından yaklaşık 50 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, Tesisleri önünde toplandı. Taraftarların toplanması üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

    TAKIM TESİSLERE GİRİŞ YAPTI
    Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü, güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere giriş yaptı. Olağanüstü güvenlik önlemleri ve TOMA eşliğinde tesislere giriş yapan takımı Galatasaray taraftarları protesto etti. Güvenlik güçleri, takımın tesislere giriş yapacağı sırada yolu keserek, taraftarları takım otobüsüne yaklaştırmadı.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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