Florya'da büyük protesto
Galatasaraylı taraftarlar, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4 - 0 mağlup olan Sarı-kırmızılı takımlarını tesislerin girişinde protesto etti. Sarı-kırmızılı takım otobüsü tesislere geniş güvenlik önlemleri altında girdi.
Karşılaşmanın ardından yaklaşık 50 kadar Sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplandı. Taraftarların toplanması üzerine polis geniş güvenlik önlemleri aldı.
TAKIM TESİSLERE GİRİŞ YAPTI
Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsü, güvenlik önlemleri eşliğinde tesislere giriş yaptı. Olağanüstü güvenlik önlemleri ve TOMA eşliğinde tesislere giriş yapan takımı Galatasaray taraftarları protesto etti. Güvenlik güçleri, takımın tesislere giriş yapacağı sırada yolu keserek, taraftarları takım otobüsüne yaklaştırmadı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
Florya'da büyük protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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