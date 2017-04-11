 Felipe Melo çileden çıktı! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    çileden çıktı!

    Felipe Melo çileden çıktı!
    'ın Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık yenilgi eski futbolcuları 'yu da çileden çıkardı. Şu anda Palmeiras forması giyen Melo, maçtan sonra sosyal medyadan bir video paylaşıp yenilgiye isyan etti. Melo, "Galatasaray ya... 4-0... Lütfen Abdurrahim (Albayrak), Fatih Terim Galatasaray'a geri dönün. Lütfen. Allah Allaaaah..." diyerek 4-0'lık skora tepkisini dile getirdi.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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