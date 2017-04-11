 Emre’ye küfür şoku – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emre’ye küfür şoku

    Emre’ye küfür şoku
    Uzun yıllar formasını giydiği Galatasaray'a karşı rakip olan 'na tepki vardı. Başakşehir'in vazgeçilmezi, ısınmak için sahaya çıktıkları sırada sarı-kırmızılıların hedefindeydi. Taraftarların Emre'ye küfürlü tezahüratta bulunduğu sırada stat hoparlöründen yüksek seste müzik yayını yapıldı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre’ye küfür şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.