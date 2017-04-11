Donk geri dönüyor!
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray'a bir kötü haber de İspanya'dan geldi. Donk'un sözleşmesindeki özel madde düştü, futbolcu yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübe geri dönecek.
Ryan Donk'un Real Betis ile sözleşmesindeki özel madde düştü, oyuncuyla devam etmeyi düşünmeyen İspanyol ekibi rahat bir nefes aldı.
Galatasaray'dan kiralık olarak Real Betis'e giden Ryan Donk, İspanyol ekibinde yolun sonuna geldi. 2016-17 sezonu için bir yıllığına kiralanan oyuncunun sabit ücretinin 500 bin euroluk kısmı sarı-kırmızılılar tarafından ödenmeye devam edilmişti.
La Liga'da 15 maçta forma giyen futbolcu beklentileri karşılayamadı. Hollandalı futbolcu eğer belli bir maç sayısında forma giyseydi, Betis bonservisini almak zorunda kalacaktı ancak bu da olmadı.
Futbolcunun bu sezon 20 resmi maçta minimum 45 dakika görev alması durumunda, Real Betis'in oyuncuyu 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satın alma yükümlülüğü bulunuyordu. Son haftalarda forma şansı bulamayan Donk, oynadığı 15 maçın 10'unda 45 dakika ve üstü sahada yer aldı.
La Liga'da sezonun bitimine 7 hafta kaldı. Bunların tümünde sahaya çıksa bile 20 maç şartını yakalayamayacağı için Betis'in bonservisini alma zorunluluğu olmayacak. Bu gelişmenin, zaten kendisiyle devam etme niyetinde olmayan Betis'te olumlu karşılandığı öğrenildi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:19
- Galatasaray’dan kavga açıklaması
Toplam 18
Yorum
1905 tesla Gelecek sezon takımın ? nını değiştirmek lazım
- Tudor da çare olamadı
Toplam 43
Yorum
ali palabıyık ortadan mı yönetti hakem bariz gol şansından volkana yusufa tekmeden quarismaya kırmızı göstermiyo sonra başkanı biz 10 kişiyle de yenerdik diyo
- Tudor da çare olamadı
Toplam 43
Yorum
1905 tesla Yavv ALLAH rızası için biri kurtasın şu stoperlerden
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