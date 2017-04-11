 Dışarıda döküldü – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Dışarıda döküldü

    Dışarıda döküldü

    Cimbom, deplasmanlarda ortada yok.

    deplasman maçlarında adeta kayboldu. Bu sezon çıktığı 14 deplasman karşılaşmasında sadece 6 kez kazanabilen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, Galatasaray'ın dış sahada sergilediği kötü performansı İgor Tudor da değiştiremedi. Riekerink'in yerine göreve gelen ve Galatasaray'ın başında ilk olarak Rizespor deplasmanında boy gösteren Tudor, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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