 Çıldırtan kahkaha – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Çıldırtan kahkaha

    Çıldırtan kahkaha

    , Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 'ı yendikten sonra ekranlara geldi. Tecrübeli futbolcunun görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı. Fenerbahçeliler ise Belözoğlu'na destek verdi.

    , Başakşehir'in 'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardundan sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, G.Saray maçının bitiminde büyük bir mutluluk yaşadı.

    Yayıncı kuruluş ekranlarına maçın bitimiyle görüntüye daha önce Galatasaray ve forması giyen Emre Belözoğlu geldi. Emre'nin maç bitiminde canlı olarak yayınlanan kahkahaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.

    Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonu görüntüleri nedeniyle eleştirilen Belözoğlu'na ''Büyüksün Kaptan'', ''Helal olsun'' şeklinde yorumlarla destek verdiler.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:09
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