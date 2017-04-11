Çıldırtan kahkaha
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Başakşehir formasıyla Galatasaray'ı yendikten sonra ekranlara geldi. Tecrübeli futbolcunun görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine yol açtı. Fenerbahçeliler ise Belözoğlu'na destek verdi.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardundan sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, G.Saray maçının bitiminde büyük bir mutluluk yaşadı.
Yayıncı kuruluş ekranlarına maçın bitimiyle görüntüye daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu geldi. Emre'nin maç bitiminde canlı olarak yayınlanan kahkahaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.
Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulundular. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonu görüntüleri nedeniyle eleştirilen Belözoğlu'na ''Büyüksün Kaptan'', ''Helal olsun'' şeklinde yorumlarla destek verdiler.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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