 Bu defa da Poldi’yi kesti – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Bu defa da Poldi’yi kesti

    Bu defa da Poldi’yi kesti

    , kazanan takımı bozdu.

    Teknik direktör , Medipol Başakşehir karşısında da kadroyu değiştirmekten geri kalmadı. Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 4-0 kazandıkları Adanaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti. Luis Cavanda ve Lukas Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının yedekleri arasında yer alırken bu oyuncuların yerine Aurelien Chedjou ve Armindo Bruma'yı oynattı. Adanaspor maçına yedekler arasında çıkması sürpriz olarak görülen Wesley Sneijder de yine kulübede tercih edildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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