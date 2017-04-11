Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray maçının bitmesini hiç istemediğini söyledi.

Avcı, "Üç senedir G.Saray takımı herhalde ilk defa rakip kaleye şut atmamış. Merkezi doğru kapattık. Bugün oyun inanılmaz keyif verdi, o yüzden maçın bitmesini istemedim. Rakibin hiç pozisyonu yoktu. Ligin en fazla faul yapan takımı olarak bugün fazla faul yaptık, çünkü agresif ve önde oynadık. Harika bir oyunla kazandık" dedi. Avcı şöyle devam etti: "Yarışın içinde olmak istiyoruz. Herkes emek veriyor. Ligin boyu kısalmaya başladı artık. 7 hafta kaldı. Tepede ne kadar yarışın içinde olursak gidişimiz için önemli. Biz iki kulvarda gidiyoruz. Yukarıda sadece Beşiktaş, Avrupa'da gidiyor; biz Türkiye Kupası'nda. O yüzden önemli bir gelişim kaydettik. Bütün futbolcularımı kutluyorum."