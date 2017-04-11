 Batshuayi formayı giydi! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Batshuayi formayı giydi!

    Batshuayi formayı giydi!
    'nin sezon başında Marsilya'dan transfer etiği , G.Saray formasını giydi. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon oynayan 'in formasını önceki gün oynadığı halı saha maçında giyen yıldız futbolcu, taraftarlarını da heyecanlandırdı. Denayer ile yakın arkadaş olan golcü futbolcunun fotoğrafını yayınlayan Daily Star da, "Transfer mi oluyor?" başlığını attı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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