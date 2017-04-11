Aslanlar işbaşındaydı

Galatasaray taraftarları dün akşam da işbaşındaydı.

Sarı-kırmızılılar, 17 bin 300 kişi kapasiteli Fatih Terim Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Takımlarını Başakşehir deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlar, başlangıç düdüğünde büyük destek verdiği takımlarına 90 dakika sonunda ise tepki gösterdi. Bu arada stattaki taraftar sayısının 7 bin 697 olduğu açıklandı.