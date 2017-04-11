 Adım adım Galatasaray'a – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Adım adım 'a

    Adım adım Galatasaray'a
    Gelecek sezonun kadrosu için teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Galatasaray'la ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sky Italia'nın haberinde sarı-kırmızılıların forması giyen Davide Di Gennaro ile anlaşma aşamasına geldiği ileri sürüldü. Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki orta sahanın, Aslan'ın teklifine sıcak baktığı ve imza atmak için gün saydığı belirtildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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