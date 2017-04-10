Tudor Sneijder'i kesti

Hırvat teknik adam, ligde son oynanan ve 4-0 kazanılan Adanaspor maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Galatasaray'ın Adanaspor maçı 11'inde yer alan Luis Cavanda ve Lukas Podolski, Medipol Başakşehir karşılaşmasının yedekleri arasında yer aldı.

Adanaspor maçına yedekler arasında çıkması sürpriz olarak görülen Wesley Sneijder, Medipol Başakşehir önünde de yine kulübede tercih edildi. Takımın bir diğer yıldız ismi Lukas Podolski de Tudor'un ilk 11 tercihleri arasına giremedi.

- Bruma ve Chedjou takıma döndü

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları geçen Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou formasına kavuştu.

Topuğundaki sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Adanaspor maçlarında oynayamayan Chedjou'nun yanı sıra Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Adanaspor maçını kaçıran Bruma, ilk 11'de sahaya çıktı.

- Tek forvet Eren Derdiyok



Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında savunma ve orta sahayı kalabalık tutup tek forvete döndü.

Galatasaray müsabakaya Muslera, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Chedjou, Linnes, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin, Bruma, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedekleri ise Cenk Gönen, Sneijder, Podolski, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, De Jong ve Cavanda'dan oluştu.

- Medipol Başakşehir'de iki değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekipte, Akhisar Belediyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden İrfan Can Kahveci ilk 18'e giremezken, Ferhat Öztorun ise yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, sarı kart cezasını dolduran Emre Belözoğlu ile Alparslan Erdem forma giydi.